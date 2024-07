Due mercoledì di festa in centro a Castelfiorentino

Musica dal vivo, aperitivi di strada e cene sotto le stelle. Due mercoledì di festa nel mese di luglio in concomitanza con l’apertura serale dei negozi (fino a mezzanotte) e l’avvio dei “saldi”. Mercoledì 10 luglio inizia “Estate in Centro”, format estivo promosso dall’associazione del CCN “Tre Piazze”, dal Comune, Confesercenti ed Ente Cambiano Spca, che contempla due serate di animazione nel centro storico di Castelfiorentino, dalle 19 alle 24.

Il primo evento è in programma mercoledì sera, con tre gruppi musicali (Mancio Acoustic Live, Dos Hombres, Luca e Patrizia) che allieteranno le vie e piazze del centro commerciale naturale con i loro brani live. Ci sarà anche un Dj set, mentre i locali prepareranno gli aperitivi e le cene all’aperto.

Insomma, un’atmosfera perfetta per lo shopping serale (negozi aperti no stop dalle 19 alle 24) che coincide con l’avvio dei “saldi”, ma anche un’occasione per uscire di casa e vivere il centro cittadino, approfittandone magari per visitare il nuovo Centro Culturale “Cambio” (orario 21.00-23.00, aperto sia il 10 che il 31) dove oltre alla collezione di opere d’arte dell’Ente Cambiano è stata allestita la bellissima mostra di Banksy, famoso writer britannico (la cui identità, tuttavia, non è nota) considerato uno dei maggiori esponenti internazionali della street art

Il 31 luglio secondo appuntamento di “Estate in centro”, dedicato allo “Sbaracco in valigia”: una nuova serata all’insegna del food, della musica dal vivo, della cultura e dello shopping sotto le stelle. Un’opportunità per arricchire il proprio guardaroba personale prima di partire per le vacanze

“Estate in centro – sottolinea il Vicesindaco con delega al Commercio, Fabio Tinti – è un’iniziativa che è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il privato e l’associazionismo, ed è bene sempre ricordare che si traduce in un valore aggiunto per tutto il paese. Ringrazio pertanto l’associazione del CCN “Tre Piazze” per il loro prezioso lavoro di supporto all’Amministrazione Comunale nella promozione della nostra città, unitamente all’Ente Cambiano per la loro collaborazione e tutto il personale comunale coinvolto. Viviamo Castello”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa