Liti, violenza fisica e psicologica: divieto di avvicinamento all'ex compagna per un 22enne

Gli agenti della Questura di Pisa sono intervenuti ieri mattina in risposta a una segnalazione di lite familiare in una casa con due conviventi in una relazione turbolenta. Uno di loro, con lesioni all’occhio e graffi, ha accusato il suo ex compagno, un 22enne. Sul posto sono stati trovati frammenti di vetro infranti. Le indagini hanno rivelato numerosi interventi precedenti per liti, aggressioni e minacce dal gennaio 2024, oltre a episodi di violenza psicologica. La Squadra Mobile, collaborando con gli agenti intervenuti e su autorizzazione del Pubblico Ministero, ha emesso un provvedimento di allontanamento per l'aggressore, vietandogli di avvicinarsi alla vittima.