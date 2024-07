Pugno in faccia e ferita con coltello per rapinare il cellulare: denunciato a Cecina

Un 37enne nordafricano, senza fissa dimora sul territorio, è stato denunciato dai carabinieri per una rapina ai danni di un 50enne di zona. Quest'ultimo stava passeggiando in via Savonarola in piena notte quando è stato colpito con un pugno in faccia da un uomo, il quale poi lo ha ferito con un coltellino al braccio per rubargli il cellulare e scappare. Grazie all'intervento istantaneo dell'Arma, il 50enne è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e il presunto responsabile è stato rintracciato poco dopo con ancora il coltellino. Il cellulare invece si trovava nei pressi di un negozio del posto. Il presunto autore della rapina, già gravato da altri precedenti, è stato denunciato con l’accusa di rapina e porto abusivo di arma.