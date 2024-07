Strisce pedonali 'luminose', lavori in via Fucini

Sono partiti i lavori in via Fucini per l’attivazione di un nuovo attraversamento pedonale luminoso. Salgono così a venti le postazioni presenti sul territorio comunale che negli anni sono state realizzate proprio nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza agli utenti, rendendo migliore la visibilità delle strisce pedonali.

L’importo dei lavori è di 6.900 euro e la durata di quattro giorni circa.

«Un percorso che questa amministrazione comunale vuole portare avanti – spiega il sindaco, Alessio Mantellassi - provvedendo a mettere in sicurezza nuovi attraversamenti come via Fucini, per esempio, grazie alle segnalazioni avanzate da cittadine e cittadini e dalla Polizia Municipale. La segnaletica luminosa rende l’attraversamento pedonale più visibile e dunque più sicuro».

Ecco quali sono tutti gli attraversamenti luminosi attivati e in funzione: viale Petrarca / via Zandonai, viale Petrarca / via Russo, viale Petrarca / via Guido Guerra, lungarno Dante Alighieri / piazza Ristori, via della Repubblica / via Buonarroti, via Alamanni / via Modigliani, via Boccaccio / via Cardi, via Boccaccio /via Pisano, via Val d'Elsa, 132 - s.p. n. 10, via della Motta, 76, via Valdorme Vecchia, 62, via Livornese, 278, via del Castelluccio difronte sede Alia, viale delle Olimpiadi, 50, via Sanzio difronte ingresso istituto I.T.I., via Lorenzoni, via di Ponzano, via Livornese, via Tosco Romagnola e via Fucini.

«Attraversare un centro abitato dovrebbe bastare a tutti i conducenti di autovetture per assumere un comportamento prudente e rispettoso dei limiti del codice della strada - ha affermato Simone Falorni, assessore con delega alle Manutenzioni -. Ma a volte non è sufficiente e quindi con questi attraversamenti pedonali l’obiettivo è di aumentare la sicurezza dei pedoni. Sembrano interventi minori, ma invece sono da ritenersi fondamentali per la quotidianità dei nostri concittadini».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa