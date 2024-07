Burraco sotto le stelle con gli Amici di Castello

Le sue origini risalgono alla prima metà del secolo scorso, in America Latina. Ma solo negli anni Ottanta ha cominciato a diffondersi anche in Italia, a partire da alcune regioni del Sud, per poi suscitare un interesse crescente in tutto il paese (tra i suoi estimatori si ricordano ad esempio Giulio Andreotti e Luciano Pavarotti). E’ questo il biglietto da visita del Burraco, un gioco di carte simile alla Canasta e che oggi conta migliaia di appassionati, per il quale l’Associazione “Amici di Castello” ha deciso di organizzare due serate in centro (via Testaferrata) per giocare all’aperto sotto le stelle.

Il primo appuntamento è giovedì 11 luglio, con inizio delle partite alle ore 21.00. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è aperta a tutti (appassionati e principianti) e per partecipare è sufficiente iscriversi, fino a esaurimento dei posti disponibili (i tavoli sono stati allestiti lungo la via) contattando i seguenti numeri 3409820923 (Giuseppina) oppure 3335334417 (Gabriella).

In palio ricchi premi ed è previsto uno spuntino a metà gara.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 18 luglio.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa