Dagli etruschi al Medioevo con Le Notti dell'Archeologia nel Cuoio

Con il primo incontro del 4 luglio con il giovane archeologo Francesco Pagliani, dedicato alle testimonianze di vita quotidiana dagli scavi archeologici del Poggio della Rocca di Montopoli in Valdarno, ha avuto inizio il programma di iniziative dei musei del Sistema Museale Valdarno di Sotto nel quadro della campagna regionale di valorizzazione dei musei archeologici de “Le notti dell’archeologia” nell’edizione 2024. Il Sistema Museale, il cui scopo è soprattutto la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e lo sviluppo delle finalità educative dei musei, ha coordinato il calendario delle iniziative in modo da offrire al pubblico la possibilità di seguire tutti gli appuntamenti in una sequenza senza sovrapposizioni che si estende per tutto il mese di luglio. Saranno toccati varie tematiche che vanno dall’età Etrusca al Medioevo, ai nuovi allestimenti museali, secondo il seguente sviluppo.

Il 6 luglio alle ore 21, presso il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato, i visitatori hanno fatto la conoscenza con il metodo archeologico di analisi della stratigrafia muraria e dei suoi risultati.

L’11 luglio a partire dalle 18,30, presso l’Antiquarium di Marti (Montopoli in Valdarno), apericena seguita dalla conferenza di Monica Baldassarri e Fabio Squarcini Berti su “Sulle tracce degli Etruschi tra Valdarno e Valdera … passando per la Chiecina”.

Il 17 luglio alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, l’incontro con Andrea Vanni Desideri avrà per tema “Navigare (e naufragare) in Arno” dall’antichità all’età moderna.

La rassegna si concluderà il 26 luglio alle 21,30, presso l’area archeologica “La Rocca” di Santa Maria a Monte, con il nuovo percorso archeologico illustrato da Giuseppe Clemente e a seguire l’osservazione astronomica.

"È con grande entusiasmo che presentiamo il programma delle Notti dell’Archeologia 2024, coordinato con cura dal Sistema Museale Valdarno di Sotto – commenta l’assessore alla Cultura Nicola Sgueo -. Questa iniziativa non solo celebra il ricco patrimonio culturale della nostra zona, ma offre anche al pubblico l'opportunità di immergersi in un viaggio attraverso le epoche, dalle tracce degli Etruschi al fascino del Medioevo, fino alle innovazioni museali contemporanee".

Per informazioni rivolgersi allo 0571-487260 oppure allo 0571-487263

L’intera programmazione regionale delle Notti dell’Archeologia 2024 della Regione Toscana è consultabile all’indirizzo www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia2024

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto