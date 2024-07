Festeggiamenti San Jacopo, la novena della Diocesi di Pistoia

Un programma ricco quello dei festeggiamenti iacobei che vedranno, nel giorno di giovedì 25 luglio, anche la consegna del testo definitivo del XX Sinodo della Diocesi di Pistoia da parte del Vescovo di Pistoia e Pescia, mons. Fausto Tardelli.

La Vestizione di San Jacopo, le Messe e le visite alla Cattedrale

I festeggiamenti si apriranno martedì 16 luglio alla Basilica della Madonna dell’Umiltà, compatrona della Chiesa e della Diocesi di Pistoia, con la santa Messa in programma alle 17.30. Al termine della Messa, indicativamente per le ore 19.00, prenderà il via la processione in costume storico verso la Cattedrale per la cerimonia di vestizione di San Jacopo.

A partire da mercoledì 17 luglio e fino a lunedì 22, le Messe della Cattedrale di San Zeno si terranno alle ore 9.30 ed alle ore 18.00. Nella giornata di martedì 23 luglio, alle ore 18.00, una Celebrazione straordinaria nella ex chiesa, da poco restaurata, di San Jacopo in Castellare.

Nel fine settimana del 20 e 21 luglio, previste due aperture serali con visite alla Cattedrale di San Zeno: per sabato 20 luglio, alle ore 21.00, “Dio nei dettagli” con approfondimento sull’Altare d’argento, mentre domenica 21 luglio, sempre ore 21.00, la visita “Coro ligneo e Chiostro dei canonici”.

I giorni di Vigilia e di San Jacopo

Le celebrazioni della giornata di Vigilia di mercoledì 24 luglio inizieranno nella Cattedrale di San Zeno alle ore 17.30 con i Primi Vespri della Solennità di San Jacopo, a cui seguirà - alle ore 18.00 - la Santa Messa capitolare. Prevista alle ore 21.30 invece la Solenne Processione della Vigilia - con la presenza delle bande musicali di Montemurlo e di Fognano - con un itinerario che partirà dalla Chiesa di San Francesco e dopo il percorso nelle vie del centro storico (via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Cavour e via Roma), arriverà in piazza Duomo con la Benedizione con la Sacra Reliquia.

Giovedì 25 luglio, giorno di San Jacopo, alle ore 9.30 la Processione dei ceri e Benedizione del Palio a cui seguirà, alle ore 11.00, la Messa Pontificale presieduta dal Vescovo di Pistoia e Pescia, mons. Fausto Tardelli che - al termine - consegnerà alla Diocesi il Libro Sinodale. Nel pomeriggio, alle 17.30, i Secondi Vespri di San Jacopo e termine alle ore 18.00 con la celebrazione della Santa Messa solenne.

Fonte: Ufficio Stampa