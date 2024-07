Premio 'Carlo Castellani' a Montelupo, ecco i membri della commissione

Il Premio dello Sport “Carlo Castellani” giunge alla sua seconda edizione. Per la premiazione, che si terrà nel mese di settembre, è stata nominata la commissione giudicatrice con rappresentanti del Consiglio Comunale ed esperti.

I membri della commissione sono i consiglieri comunali Federico Pavese, Sabrina Campaini, Leonardo Vaiani e, in qualità di esperti, Alberto Polverosi (giornalista sportivo), Erica Brandani (ex consigliera comunale con delega alle eccellenze sportive ed ex atleta e istruttrice di karate cintura nera 4° dan); Donato Pucciarelli (meccanico tecnico del ciclismo); Paola Pinelli (professoressa di scienze motorie presso l’Istituto Scolastico Baccio da Montelupo); Sebastiano Tofani (ex Presidente di USC Montelupo Calcio 1930) e Sara Scardigli (tecnico allenatore di pallavolo). La presidenza è di Simone Focardi, ex assessore allo sport della giunta Masetti ed ex dirigente di una ASD.

La commissione valuterà l’attribuzione dei premi “Carlo Castellani”, “Sergio Bitossi detto ‘Capino’” e “Fulvio Cacialli detto ‘Il Menta’”.

Il Premio “Carlo Castellani” è suddiviso in due categorie: il Premio atleta dell’anno e il Premio squadra dell’anno, che vanno rispettivamente all’atleta e alla squadra montelupini che abbiano ottenuto risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’anno sportivo precedente.

Il Premio “Sergio Bitossi detto ‘Capino’”, invece, va a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano dato un contributo significativo alla promozione/pratica dell’attività sportiva di Montelupo Fiorentino nel corso della loro carriera. Mentre il Premio “Fulvio Cacialli detto ‘Il Menta’” va a soggetti che si siano particolarmente distinti per favorire lo svolgimento della pratica sportiva, il fair play nella stessa, con finalità educative e di inclusione sociale e delle disabilità.

“Il Premio dello Sport rappresenta uno dei momenti più importanti per la vita sportiva del nostro Comune, dove si vanno a riconoscere i risultati conseguiti dagli atleti, dalle società e dai dirigenti” commenta il vicesindaco con delega allo sport, Francesco Desii. “Lo sport a Montelupo ha un ruolo centrale, è da sempre uno strumento di coesione e rafforza le relazioni all’interno del nostro comune. È quindi importante riconoscere gli sforzi ottenuti da chi si impegna in questo settore e valorizzarne i risultati.”

Per questa edizione sono pervenute 23 candidature per il premio “Carlo Castellani - Atleta dell’anno”, 5 candidature per il premio “Carlo Castellani - Squadra dell’anno”, 6 candidature per il premio “Sergio Bitossi detto ‘Capino’”, e 5 candidature per il premio “Fulvio Cacialli detto ‘Il Menta’”.

