Ufficio postale di Montelupo, lavori al via: due giorni di chiusura

Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Montelupo fiorentino, sito in via Caverni, 1 resterà chiuso al pubblico dal 8/07/2024 al 9/07/2024. Dal giorno 10 luglio, l’ufficio postale riaprirà, con locali ridotti, ma nello stesso sito, con accesso da piazza viii marzo, 2/c, fino al termine dei lavori, previsti in circa 30 giorni.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Fonte: Poste Italiane