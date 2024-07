Estate Empolese, parte il “Luglio cortinovese”

L’Estate Empolese prosegue le sue ‘tappe’ dal centro alle frazioni con appuntamenti dedicati a grandi e più piccoli. Calendario alla mano, da domani, mercoledì 10 luglio 2024, nella frazione di Cortenuova comincerà il tanto atteso “Luglio cortinovese”, sedicesima edizione: quattro mercoledì da non perdere al Circolo Arci.

E in centro proseguono le aperture straordinarie dei negozi per uno shopping in notturna, aspettando fra le tante iniziative, lunedì 15 luglio, il grande Jazz sotto le stelle nel palcoscenico del giardino del Torrione di Santa Brigida con Kind of Bill feat, Dado Moroni, Joe la Barbera e Eddie Gomez, alle 21.30; Domenico Iannacone, alle 21.30, al Torrione di Santa Brigida (18 luglio), la ‘Noche cubana’ il 18 luglio e il 23 luglio il “Jump in centro” in piazza del Popolo con band emergenti e i Sonohra.

LUGLIO CORTINOVESE - Si parte domani (10 luglio), con ‘Notti magiche’, serata all’insegna della semifinale degli Europei trasmessa per l’occasione su maxischermo in compagnia di un buon panino e una birra. Il 17 luglio, serata Juke Box con un live della Banda dello Zenzero che suonerà qualsiasi richiesta dal pubblico. Il divertimento proseguirà il 24 luglio, con l’esibizione degli allievi della scuola Lizard Empoli e Vinci e serata a base di paella e sangria su prenotazione. A chiudere la kermesse cortinovese, la famosa ‘cascata di numeri’, una tombolata sotto le stelle. Tutte le sere pizza e bomboloni sempre caldi. Per informazioni: Roberto 338 8022160 e Francesca 339 4131795.

UNA SETTIMANA RICCA DI EVENTI - Giovedì 11 luglio, alle 21, al chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, serata A.D.S. Harmonia, dal titolo ‘Hillingdon music service’: 45 ragazzi e docenti di Hillingdon (Londra) porteranno brani di genere classico, moderno e popolare. Mentere ai giardini di Largo della Resistenza, alle 21, andranno in scena le Fiabe Jazz - Hansel e Gretel, teatro popolare d’arte, a cura della Compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro (età consigliata 3 anni).

Prosegue l’Estate in Musica dell’associazione Il Contrappunto, al chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, venerdì 12 luglio, alle 21.15, con Omaggio a Broadway: Aurelio Rapisarda, Elisa Giunta, Francesca Caponi e Mattia Braghero, le voci, Giuseppe Lanzetta, Direttore Orchestra da Camera Fiorentina e lunedì 15 luglio al Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea con Omaggio al classicismo, Haydn e Mozart. Alle 21.15 nel giardino dentro le Mura a Pontorme, arriverà un esilarante spettacolo condotto da Militello con la verve da maledetto toscano, intitolato ‘Mi saluta Cristiano Militello?’. L’iniziativa è a cura dell’associazione Borgo Pontormese.

EVO - Da sabato 13 luglio sarà piuttosto frequente incontrare nelle strade del “giro” numerosi giovani, italiani e stranieri, con in spalla custodie contenenti strumenti musicali. Si tratta dei componenti selezionati tramite bando e audizione della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”: il debutto avverrà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, venerdì 19 luglio, alle 21.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa