"Vinci alluvionata e nessuno dell'amministrazione all'evento della protezione civile"

È estremamente spiacevole constatare la completa assenza di Vinci ad un incontro della Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa, dove erano presenti gli altri sindaci. Lo stesso post sulla pagina social della Protezione Civile parla di un incontro operativo con i sindaci, gli assessori ed i referenti tecnici comunali.

Specificando che "il Sistema Territoriale di PC vede una stretta collaborazione tra Comuni e Unione dei Comuni sia in fase di ordinarietà che in fase di emergenza".

Capiamo che il sindaco possa avere più di un impegno istituzionale, ma viste le delicatissime competenze della Protezione Civile, avrebbe potuto delegare almeno un assessore. A questi argomenti va data la massima attenzione.

Anche perché, sempre sulla pagina, in occasione dell'incontro si sottolinea l'importanza del preparasi bene per affrontare le calamita'. In un comune come Vinci, che ha subito la tragedia dell'alluvione, con la perdita di vite umane, un simile invito non può essere ignorato dalle istituzioni.

I consiglieri di opposizione Vinciamo, Scipioni, Parri, Mussetti, Varrecchia