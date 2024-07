Dopo l'incontro sui social, l'incubo: la violenta e tenta di rapinarla, arrestato

Ha sequestrato in casa una connazionale e ha abusato di lei. Insieme a un complice ha provato a rubarle del denaro, dopo aver preso la sua carta di credito e tentato un prelievo a un bancomat. Un 31enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Montecatini Terme.

I fatti sono avvenuti a inizio giugno in Valdinievole. La vittima è una 33enne di origini marocchine, separata e con un figlio a carico. Ha conosciuto il 31enne sui social network, ha passato la serata con lui e poi è iniziato l'incubo. Il 31enne l'ha invitata in casa di un amico italiano 35enne e, dopo aver consumato assieme dello stupefacente, ha abusato sessualmente di lei. Il giovane ha anche impedito alla donna di uscire di casa.

La mattina successiva, la vittima è stata scortata fuori casa dal 35enne, che la ha fatta su un’auto per andare a prelevare dei soldi da un bancomat "quale presunto corrispettivo della droga fattele consumare durante la notte", dicono i carabinieri.

Solo in quel momento, approfittando della sola occasione di trovarsi in strada, la donna ha gridato e si è rifugiata in un vicino bar riuscendo a sottrarsi alla morsa del 35enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorsi che hanno portato la 33enne in ospedale.

I carabinieri hanno perquisito la casa e hanno trovato la sola borsa con i documenti e gli effetti personali della donna. Le indagini svolte hanno permesso subito di individuare sia l’affittuario italiano della casa, sia il nominativo del 31enne. Quest'ultimo è stato arrestato per i reati di sequestro persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti nonché, insieme all’italiano denunciato a piede libero, per tentata estorsione.