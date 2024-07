Accoltellato vicino al cinema, arrestato 22enne dopo un anno

L'accoltellamento di marzo 2023 a Firenze, nei pressi del multisala Uci Cinema di via del Cavallaccio, si conclude con un arresto da parte dei carabinieri: si tratta di un 22enne marocchino finito in carcere su richiesta della procura, accolta dal gip. L'uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato nei giorni scorsi e ora si trova in carcere a Sollicciano.

La vicenda dello scorso anno riguardò un marocchino, che venne aggredito da alcuni connazionali. Uno di questi si accanì ripetutamente accoltellandolo. La compagna della vittima ha chiamato i carabinieri e assieme sono giunti i sanitari.