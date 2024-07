L’Ora d’Aria, teatro all'ex Arena con 4 spettacoli

Quattro spettacoli di Teatro all’aperto, da assaporare al chiaro di luna. Da giovedì 18 luglio prende il via “L’Ora d’Aria”, rassegna di teatro amatoriale promossa dall’Associazione TeatroCastello in collaborazione con altre compagnie di Castelfiorentino e della Toscana, che contempla quattro spettacoli (ogni giovedì) fino all’8 agosto, nei giardini ex Arena (via XX settembre)

L’ingresso è libero ma è gradita un’offerta.

Il primo evento in programma – giovedì 18 - viene proposto dalla Compagnia “Gli Avanzati” (Lucca) e si intitola “Fratelli e sorelle”, commedia amara e minimalista che mette in scena una situazione quanto mai delicata come la lettura di un testamento. Protagonisti quattro fratelli che si riuniscono nell’ufficio di un notaio per ascoltare le ultime volontà del padre defunto, un uomo molto facoltoso. La delusione delle loro aspettative farà cadere le maschere da “persone per bene”, mostrando la loro vera natura in un crescendo di situazioni grottesche e confessioni assurde. Il pubblico sarà trascinato in un divertente balletto di scambi ed equivoci, fino al sorprendente finale.

Giovedì 25 luglio la compagnia “Unicorno” (Vinci) presenta “Di chi è la Volvo Rossa?”, due atti unici che ruotano intorno al quesito, ambientati in situazioni diverse: dalla crisi in cui è precipitata una radio (“radio arcobaleno”) alla tentazione al suicidio di quattro persone che si ritrovano nello stesso terrazzo (“terrazzo affollato”), spinte dalla bizzarra situazione a confidarsi e a indagare le cause che le hanno portate a questa estrema decisione.

Giovedì 1 agosto la compagnia Gruppo Amici del Teatro di Castelnuovo d’Elsa (Gat) proporrà “L’Ora legale”, mentre TeatroCastello concluderà la rassegna l’8 agosto con “Basalto il mago di Castello”.

Come si ricorderà, la rassegna venne ideata da Paolo Puccini (scomparso nel 2014) più di dieci anni fa, e deve il suo nome al luogo in cui si tenne nelle prime edizioni, ovvero lo spazio dell’”Ora d’aria” dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino. Il successo riscontrato in termini di partecipazione ha poi indotto gli organizzatori a optare per una sede più idonea, con una capienza più ampia, ma senza dimenticare lo spirito del suo fondatore.

“Quest'anno più che mai – fanno sapere dalla compagnia TeatroCastello - assume per noi un significato speciale, perché il 10 agosto ricorreranno i 10 anni dalla scomparsa di Paolo Puccini, fondatore di TeatroCastello e ideatore della rassegna L'ora d'Aria. Siamo pertanto onorati e felici di continuare nel percorso da lui segnato”.

“Il teatro e l'arte in generale sono un modo per imparare a conoscere sé stessi e poi conoscere il mondo con un'intensità e una verità differente - osserva l'Assessore alla Cultura Franco Spina - il mese di luglio è costellato da una feconda attività teatrale all'aperto, e rappresenta pertanto un'ottima possibilità per intercettare un pubblico più ampio, che dall'area del bastione arriva fino al centro cittadino con la rassegna promossa il lunedì sera dalla Fondazione Teatro del Popolo e il giovedì sera da TeatroCastello. Con l’Ora d’Aria si inaugura una rassegna fortemente voluta da Paolo Puccini, attore e regista virtuoso scomparso prematuramente dieci anni fa, che ha lasciato un’eredità preziosa da preservare e valorizzare”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa