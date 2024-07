Lupi Santa Croce, il nuovo tecnico è Alessandro Pagliai

La Società Lupi Santa Croce comunica ufficialmente che la prima squadra maschile parteciperà al prossimo campionato di serie B nazionale 2024-25, e che la stessa sarà guidata in panchina da coach Alessandro Pagliai.

La festa finale organizzata al Pala Parenti e caratterizzata da alti indici di partecipazione e gradimento, ha segnato a suo modo uno spartiacque. E’ il momento di guardare avanti, partendo da una prima squadra che dovrà divertire e far riavvicinare il pubblico al Palazzetto, portando risultati ed entusiasmo, senza obiettivi immediati ma con tanta voglia di tornare al più presto in categorie consone alla storia e al blasone della maglia.

Nei prossimi giorni e settimane saranno definite le partnership legate al nuovo progetto, l’intero staff tecnico e il roster dei giocatori, tra conferme eccellenti e volti nuovi. A seguire, le linee guide del settore giovanile, femminile e maschile, con il quadro completo delle formazioni, dei tecnici, dei campionati di riferimento.

DICHIARAZIONI: in merito alla prossima avventura della prima squadra ha parlato coach Pagliai, bandiera biancorossa da giocatore, direttore sportivo, tecnico: “Abbiamo praticamente terminato l’allestimento del nuovo roster, ovviamente ci aspettiamo di divertire e di divertirsi. Pensiamo che il gruppo messo insieme possa far bene. Ovviamente il desiderio di tutti è quello di tornare il prima possibile nella categoria che ci spetta, che ci appartiene, che ci siamo guadagnati con la nostra storia e in cui ci troviamo a nostro agio”.

CURRICULUM SPORTIVO: Alessandro Pagliai nasce a Prato, il 16 febbraio 1965. Diventa un giocatore di ottimo livello e arriva a indossare la maglia degli stessi Lupi.

Nel 2009 affronta la prima esperienza di serie A2, sulla panchina biancorossa, subentrando come primo allenatore a Gian Domenico Dalù (con Fulvio Bertini come vice). Seguono gli anni di serie B dove vince campionati e Coppe cimentandosi anche nel ruolo di direttore sportivo. Nel 2017-18 torna in panchina nella massima serie come vice di coach Michele Totire, senza più lasciare il ruolo dirigenziale.

L’anno successivo prende in mano la squadra successivamente alla partenza dello stesso tecnico pugliese: il suo “vice” è Alessio Zingoni. Nel 2019-20 inizia la collaborazione con il brasiliano Cezar Douglas, mentre nel post Covid segue il progetto della serie B maschile, creata dalla Società come seconda squadra in parallelo agli ambiziosi roster allestiti in Under 19 (e guidati fino alla fase nazionale dallo stesso coach Pagliai).

Nel 2022-23, in seguito alla separazione tra i Lupi e Vincenzo Mastrangelo, torna a bordo campo come “secondo” di Michele Bulleri, promosso head coach. Nella stagione di A2 appena conclusa mantiene lo stesso ruolo, guidando contemporaneamente la serie B ad una tranquilla salvezza e la formazione Under 19 alla vittoria nel campionato territoriale e poi nel regionale. Le finali scudetto del maggio 2024 vedono i Lupi conquistare un prestigioso 8^ posto, dopo aver sfiorato l’accesso alla final four.

Una volta ceduto il titolo di A2 maschile, la Società ha pensato subito a lui come guida dei Lupi Santa Croce nel prossimo campionato di serie B nazionale, edizione 2024-25.

