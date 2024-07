Casa Ronald Firenze per il Meyer compie 11 anni: concerto 'a lume di candela'

Sono quasi 1900 le famiglie che dal 2013 sono state accolte dalla Casa Ronald di Firenze. La struttura, a servizio dell’Ospedale Meyer, ha celebrato ieri, 10 luglio, i suoi 11 anni di attività e i 25 anni in Italia di Fondazione Ronald, per la prima volta con un concerto Candlelight by Fever.

Il quartetto d’archi “Ligatura” si è esibito suonando musiche da film, partendo da C’era una volta in America di Ennio Morricone a Nuovo Cinema Paradiso.

Questo importante anniversario è stato incorniciato dalla presenza istituzionale e dalla lunga visita alla casa di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, che ringrazia Casa Ronald per l'azione importante che svolge oggi e in futuro a servizio dei maggiori ospedali, per dare conforto e supporto alle famiglie. Ringrazia e conferma il supporto a quest'azione di sussidiarietà svolta dal privato sociale , importante quanto il lavoro di cura del medico. Il Presidente Giani ricorda l'art. 32 della Costituzione, che recita il diritto alla salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità.

All’evento hanno partecipato anche altri rappresentanti delle istituzioni: Luca Milani, Consigliere Comunale ed ex Presidente del Consiglio Comunale di Firenze; Cristiano Balli, Consigliere Comunale ed ex Presidente del Quartiere 5, intervenuto in rappresentanza della neoeletta Sindaca Sara Funaro; Nicola Armentano, Presidente della Conferenza Permanente Metropolitana sulla Salute; Vittorio Gasparrini, Presidente presso Club per l’Unesco di Firenze; Ersilia Menesini, Prorettrice dell’Università di Firenze; Daniela Matarrese, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi; Jacopo Nori, Presidente Fondazione Careggi e direttore senologia; Laura Mori, Responsabile Servizio Sociale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer.

Fondazione Ronald risponde al fenomeno della migrazione sanitaria, ovvero il bisogno delle famiglie di spostarsi dalla propria abitazione per curare il proprio bambino. Basti pensare che solo nel 2023, nella struttura di Firenze sono state accolte 237 famiglie, 529 persone in totale, provenienti per il 30% dalla Toscana, per il 62% dal resto d’Italia e per l’8% da altri Paesi.

“Quest’anno, in occasione dell’ 11° compleanno di Casa Ronald Firenze e dei 25 anni di Fondazione Ronald in Italia, volevamo organizzare un compleanno davvero indimenticabile per i nostri ospiti e tutte le persone che ci sostengono” Commenta Paola Bianco, House Manager di Casa Ronald Firenze, “Una serata esclusiva per illuminare il futuro sempre più splendente della Casa al servizio delle famiglie che hanno bisogno di un luogo accogliente e confortevole, per poter stare vicino e accompagnare i propri bambini durante il percorso di cura in ospedale”.

La Casa Ronald di Firenze si aggiunge alle altre otto strutture di Fondazione presenti a Roma, Milano, Brescia, Firenze, Bologna e Alessandria, tra cui la Family Room aperta nel 2023 a supporto del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi che quest’anno ha celebrato il suo primo anno di attività.

In 25 anni di attività le Case Ronald e le Family Room di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald hanno accolto oltre 54.000 bambini e famiglie, più di 2.000 ogni anno, per un totale di più di 290.000 pernottamenti.