Fratelli Tutti, Fucecchio parla di pace in musica

Sabato 13 luglio su Poggio Salamartano a Fucecchio il salotto buono e refrigerato di Fucecchio si terrà la festa Fratelli Tutti. L'iniziativa nasce dal cuore e dalla mente di Alessandro Sassetti e Gerardo Pascale cittadini Fucecchiesi dediti al volontariato e appassionati di musica. Il Movimento Shalom e molte associazioni Fucecchiesi e del Valdarno inferiore hanno aderito con entusiasmo alla proposta sostenuta dal Patrocinio del Comune di Fucecchio. Fra esse giova ricordare la Misericordia, gli Scout, l’Unitalsi, l’Avo, il gruppo Donatori di sangue Fratres, il Cif, l’Mcl, la Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Nuovo Umanesimo.

Gli obiettivi della festa sono molteplici. Promuovere la causa della pace come condizione indispensabile per la vita umana.

Impegnarsi per contrastare l'avanzata inquietante della violenza, dello sfruttamento e del razzismo, sintomi di una spaventosa arretratezza umana che bisogna fermare assolutamente con le armi della cultura, della buona politica e dell'informazione positiva invece dell'horror che spinge all'emulazione le menti labili o gli egocentristi patologici in cerca di notorietà.

Far crescere la solidarietà e il volontariato.

Diffondere la cultura della musica e valorizzarla come terapia dello spirito utile per combattere le ansie così diffuse ai nostri giorni

La serata avrà inizio alle ore 18:00 con la celebrazione della Santa Messa celebrata dall’Arciprete di Fucecchio don Andrea Cristiani nell' Abbazia di San Salvatore insieme alle monache Clarisse. Invocheremo dal nostro Creatore l'unità della famiglia umana così drammaticamente divisa.

Seguirà la benedizione di un’ambulanza donata al carcere di Ouagadougou in Burkina Faso dove, in condizioni disumane, vivono 2500 prigionieri fra i quali bambini e minori.

La Misericordia di San Miniato ha offerto il dono e la ditta Valiani ha provveduto al ripristino.

Oltre alla Sindaca Emma Donnini che introdurrà la serata, saranno presenti il dott. Gianni Lusena, Membro della Comunità Ebraica di Firenze e la dott.ssa Maria Grazia Giampiccolo Direttrice del Carcere di San Gimigniano.

Sono previsti messaggi da parte delle principali associazioni del territorio.

Ospiti di onore la casa famiglia caritas di S.Miniato, gli Ortolani coraggiosi l'unitalsi Diocesana, la casa famiglia per minori non accompagnati.

La cena solidale sarà destinata ad una scuola primaria in ricordo di Massimo Toschi che sarà realizza in Madagascar dove i giovani shalom si recheranno per la posa della prima pietra nel viaggio umanitario che partirà il prossimo 5 Agosto che sarà presentato dal presidente del Movimento Shalom Avv. Vieri Martini.

Durante e dopo la cena danze e musica eseguita dal gruppo musicale Hipnosis, dalla F&B Music service audio organizzatori di serate “Vai al Cantagiro” e dalla Junior Band di La Scala - San Miniato.

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione al 3391749762 (Alessandro) oppure a segreteria@collegiatafucecchio.it