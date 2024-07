Picchia la compagna, i carabinieri scoprono i maltrattamenti e lo arrestano

Arrestato un 30enne peruviano per aver picchiato la compagna a Firenze. I carabinieri di Rifredi nel pomeriggio di martedì 9 luglio sono entrati in casa dell'uomo per una notifica giudiziaria quando ha aperto la compagna che è scoppiata in lacrime. Dopo essere stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi ha raccontato di essere vittima da mesi di violenze fisiche e verbali. Nella mattina l'aveva addirittura ferita al collo e alle gambe con un tagliaunghie. I carabinieri lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano, a disposizione della procura.