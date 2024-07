Risse e luogo di ritrovo di pregiudicati, sospesa licenza in un locale di Poggibonsi

È stato più volte teatro di risse ed interventi da parte delle forze di polizia il locale di Poggibonsi che ha determinato il provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni nei confronti del titolare da parte del Questore della provincia di Siena Ugo Angeloni.

L’esercizio, da oltre un anno era infatti “attenzionato”, a seguito dei numerosi interventi segnalati sia ai Carabinieri che alla Polizia di Stato, per sedare liti più o meno violente, in occasione delle quali erano state identificate persone pregiudicate, alcune già destinatarie di misure di prevenzione come l’avviso orale del Questore.

Dai frequenti controlli è emerso che il locale era abituale ritrovo di persone pericolose, con precedenti sia in materia di stupefacenti che per reati predatori o contro la persona.

Da qui, all’esito dell’analisi della documentazione e delle risultanze delle verifiche effettuate a seguito della proposta dei Carabinieri, la decisone da parte dell’Autorità di P.S. di applicare l’art. 100 TULPS, sospendendo la licenza al gestore al fine di salvaguardare il bene primario della sicurezza della collettività.