Rsa nella collina di Sovigliana, il Comitato: "Preoccupazioni per consumo di suolo e traffico"

Il 10 luglio si è svolto l’incontro organizzato dal Gruppo consiliare “In Comune per Vinci”. L’intervento del Consigliere Pandolfi ha ricostruito il tortuoso iter autorizzativo delle due RSA previste a Sovigliana (Vinci).

Documenti alla mano, è stato mostrato come una richiesta di un privato portatore di interesse (di un grande interesse, dato che si parla del Gruppo Carron, una società costruttrice da 250 milioni di fatturato annuo) abbia dettato tempi e modalità all’Amministrazione Comunale per ottenere i permessi necessari al progetto proposto.

Le tempistiche avrebbero consentito al Comune di inserire la previsione dei progetti RSA nella cornice dei nuovi strumenti urbanistici (Piano Strutturale Intercomunale e Piano Operativo) i cui percorsi erano già avviati e che avrebbero garantito un processo partecipativo della cittadinanza più ampio e diffuso.

Ma questa non è stata la scelta del Comune che ha invece optato per approvare una variante urbanistica in tempi record. La giunta Torchia è arrivata fino a qui. Adesso il testimone passa alla giunta Vanni.

Il Comitato Salviamo la Collina dal cemento, invitato per la serata, ha ribadito che l’ubicazione dei servizi previsti nei futuri progetti dovrebbe essere ricercata nel patrimonio edile esistente, evitando così il consumo del suolo e l’abbattimento della pineta, e ha ricordato che le leggi regionali, nazionali ed europee hanno tra i loro obiettivi principali l’azzeramento del consumo del suolo, definito dalla Comunità Europea una “risorsa vitale, limitata, non rinnovabile e insostituibile, da preservare per le generazioni future”.

Il Comitato mostra inoltre forti preoccupazioni sulle ricadute per il traffico e la sicurezza stradale nelle vie prospicenti la collina ma anche per le ripercussioni inevitabili sul traffico di Viale Togliatti e presenterà una Osservazione al Piano Operativo a cui saranno allegate le firme che sta attualmente raccogliendo. Inviata chiunque voglia dare il proprio supporto a prendere contatti tramite i canali social.

Nel frattempo, accogliendo con piacere un invito del sindaco Vanni, la settimana prossima il Comitato presenterà all’Amministrazione comunale un documento con le richieste e le criticità rilevate auspicando una reale apertura della giunta nel riconsiderare i progetti previsti per la collina, per nessuno dei quali ad oggi è stato rilasciato il permesso a costruire.