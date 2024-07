Il Comune di Empoli piange l'ex dirigente Salvatore Marchini

Aveva 75 anni Salvatore Marchini, ex dirigente comunale del Settore affari legali e della Gestione del personale del Comune di Empoli. Ha prestato servizio nell'ente per 35 anni, dal 1979 al 2014. I funerali si svolgeranno domani, 12 luglio, alle 10 alla chiesa della Rsa Chiarugi, Via G. Monaco 23 di Empoli. La salma riposerà nel cimitero di Pontorme di Empoli.

Lo ha ricordato con parole d'affetto la ex sindaca Brenda Barnini: "Sei stato il primo Dirigente comunale che ho conosciuto quando giovane Consigliera comunale nel 2009 varcai la soglia del Comune per la prima volta. Sei stato il primo ad accogliermi una volta diventata Sindaca, inconsapevole come tutti all’inizio del carico di responsabilità e complessità insiti nel ruolo e tu con gentilezza e umiltà mi insegnasti le prime cose fondamentali dell’ente e della gestione del personale. Dopo pochi mesi dall’insediamento della mia prima giunta arrivó il momento della tua pensione e anche in questo sei stato esemplare, non cercando mai nonostante tu avessi dedicato l’intera vita al Comune di Empoli di interferire o ingombrare il campo a chi era venuto dopo di te. Hai “allevato” intere generazioni di dipendenti comunali, sopportato e supportato Sindaci e assessori, hai lasciato una traccia così profonda in Comune che mai in questi anni è stato possibile parlare di un argomento senza domandarsi “cosa avrebbe fatto Salvatore?”. Hai servito con onore e disciplina il Comune e quindi la città, non ti dimenticheremo. Riposa in pace e un abbraccio di sentite condoglianze alla famiglia".

Anche l'attuale primo cittadino Alessio Mantellassi ha dedicato delle parole di cordoglio: "Salvatore è stato dirigente del comune di Empoli per molti anni, dedicando impegno e passione alla città. Da parte mia e della giunta comunale un ricordo carico di cordoglio a Salvatore e l’espressione di sentite condoglianze alla sua famiglia".

Infine Enrico Sostegni, consigliere comunale che ha lavorato nell'ente pubblico empolese: "Salvatore è stato un grande dirigente del Comune di Empoli, anzi forse per molti incarnava il Comune direttamente. Il parere del “Marchini” in pochi lo mettevano in discussione, per la sua preparazione e per la sua autorevolezza. Un uomo talvolta burbero, spesso risoluto ma con quello sguardo furbetto che lasciava intravedere un cuore grande. Non sono molte le persone delle quali mi è capitato di avere tanta stima da prendere ogni momento di confronto come un momento di vero arricchimento, Salvatore per me era una di queste. Ci mancherai! Buon viaggio compagno!"