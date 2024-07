Violenza di gruppo a Chianciano Terme, chiuse le indagini preliminari

Le indagini preliminari sui due sciabolatori di 19 e 21 anni riguardo lo stupro di gruppo avvenuto a Chianciano Terme si sono concluse. Laprocura di Siena informa che è stato notificato ai giovani l'avviso di conclusione delle indagini.

I fatti sarebbero avvenuti a danno di una schermitrice straniera a agosto 2023 nella cittadina termale. Gli atleti erano a Chianciano per un camp sportivo. Dopo una serata in un pub, la giovane si sarebbe risvegliata in una camera non sua con addosso dei lividi.

Partono i 20 giorni per le difese per memorie o interrogatori, poi sarà fissata l’udienza preliminare.