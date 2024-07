Accademia Italiana della cucina, il ritrovo a tavola della delegazione di Empoli

Mercoledì 10 luglio, con la suggestiva Chiesa degli Agostiniani a fare da sfondo sotto la luce avvolgente che solo le serate estive sanno offrire, si è svolta, presso l’Osteria Gola Bistrot, la conviviale di luglio dell'Accademia Italiana della cucina, delegazione di Empoli. L'appuntamento è stato presieduto dal Vice Delegato Giovanni Barresi ed ha visto la partecipazione dalla quasi totalità degli accademici, che hanno accolto con entusiasmo l’occasione di una serata nel cuore di Empoli con i tavoli che si allungavano a riempire Via Santo Stefano. La serata, condotta in modo brillante dalla simposiarca di turno, Sandra Ristori, ha preso l’avvio con una varia selezione di antipasti, seguiti da un ottimo e particolare menù, nell’insieme molto apprezzato. Fra i piatti, tutti ben curati, ricordiamo soprattutto i risotti, che caratterizzano il menù del locale.

La serata si è conclusa con un finale inaspettato, l’arrivo di un furgoncino Volkswagen del 1967, unico in Italia, attrezzato per la produzione di un buonissimo gelato artigianale che è stato offerto a tutti i presenti e servito con ciliegie cotte nel vino rosso. Un’ottima conviviale per un degno saluto prima della pausa estiva ed un meritato plauso al responsabile del "Gola Bistrot", Alessio Marronaro, alla compagna Tania Caselli ed a tutto il personale che si è dimostrato attento e disponibile.

L’Accademia ha lo scopo di tutelare e tramandare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. È una Associazione culturale senza fini di lucro che persegue il suo scopo attraverso l’attività dei suoi organi nazionali e delle sue Delegazioni territoriali in Italia e all’estero. L’Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 da Orio Vergani, è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 18.08.2003 come "Istituzione Culturale della Repubblica Italiana" (art. 1 Legge 534/96).

Fonte: Accademia Italiana della cucina, delegazione di Empoli