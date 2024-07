Inaugurato il campo da calcio alla Buca del Palio

Non solo Palio in Buca ma anche tanto sport. Dopo il campo da basket, quello da volley e l’area fitness, ieri, giovedì 11 luglio, è stato inaugurato anche il campo da calcetto. Un look completamente rinnovato per uno spazio centrale come luogo di incontro e socialità, grazie alla volontà della Consulta dello Sport e dell'Amministrazione comunale. All’inaugurazione sono intervenuti la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini e il presidente di Papo#9 Aps Gianluca Papini. Durante il pomeriggio si è tenuto anche il primo torneo di calcetto in Buca, riservato alla categoria Under 15, che ha permesso di inaugurare al meglio il nuovo spazio.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare nella Buca del Palio una vera e propria area sportiva – spiega Alberto Beconcini - nella quale tutti i ragazzi potranno socializzare e divertirsi all’interno di uno spazio davvero bellissimo”.

“La Buca rappresenta l’ambiente perfetto – prosegue Gianluca Papini – dove i giovani trovano tutto il necessario per fare sport, stare insieme e vivere la vita, proprio come recita il nostro motto”.

“Finalmente abbiamo realizzato il nostro sogno, frutto delle idee emerse in questi anni – interviene l’assessore Fabio Gargani –, ovvero creare uno spazio in cui i nostri ragazzi possano fare sport all’aperto e in sicurezza”

“Un’area che è sempre stata a disposizione della comunità – conclude la sindaca Emma Donnini – ma che adesso è anche organizzata per le attività sportive. E non potevamo davvero chiedere di più”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa