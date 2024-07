Rifiuti, torna l’esperienza formativa degli Scout da Alia

Giovanissimi che mettono al centro l’interesse verso l’ambiente e il territorio. Torna l’esperienza formativa degli Scout del campo regionale Piccole Orme sul tema del riciclaggio dei rifiuti per comprendere come funziona la filiera del riciclo e del riuso. La giornata è in programma domani, sabato 13 luglio 2024, è promossa dall' Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e vede protagonisti bambini da tutta la Toscana realizzata grazie alla collaborazione con gli uffici comunali e Alia Multiutility.

’Lupetti’ e ‘Coccinelle’ del campetto Piccole Orme Riduci Riusa Ricicla, dell’età compresa tra 11 e 12 anni, insieme ai loro accompagnatori, partiranno alle 9.15 da Petroio direzione Terrafino per visitare l’Ecocentro, in via del Castelluccio. Lì è possibile consegnare differenti tipi di rifiuti, anche quelli che non possono essere conferiti tramite il servizio “porta a porta”, in maniera tale da cercare di ridurre sensibilmente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e sarà un incontro formativo di arricchimento e maggiore conoscenza sulle attuali filiere per il riciclaggio delle componenti merceologiche del rifiuto. Al termine proseguiranno la mattinata al Museo del Vetro, in via Ridolfi, 70, dove ad attenderli ci sarà l’assessora alla transizione ecologica con delega alle politiche del riuso, Laura Mannucci. Alle 12.30 è previsto il rientro a Petroio.

«Sono fermamente convinta che questa sia un'iniziativa di fondamentale importanza - ha sottolineato l’assessora - Educando le giovani generazioni al riciclo e al riuso si può fare davvero prevenzione e mettere le basi affinché gli adulti di domani siano fin da ora sensibili al tema. I bambini sono la nostra risorsa più grande, sono il futuro, seminiamo in loro maggior consapevolezza per vederli crescere e fiorire rispettando l'ambiente dove viviamo. Sarò davvero felice di salutare il gruppo di Scout Piccole Orme e i loro accompagnatori che ringrazio fin da ora per l'impegno e la volontà di approfondire questi temi con i loro ragazzi».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa