Violenza contro le donne in Valdichiana, negli ultimi giorni attivato due volte il "codice rosso"

Sono sei i casi di violenza contro le donne che hanno portato, dall'inizio dell'anno, la Polizia di Stato della Valdichiana senese ad attivare il cosiddetto "codice rosso". Si va dalla violenza domestica ai maltrattamenti, passando dalle minacce allo stalking. Due di questi casi risalgono a pochi giorni fa, entrambi gestiti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme, guidati dalla Vice Questore Enza De Fusco.

In particolare, per un 45enne tunisino è stata disposta ed eseguita la misura della custodia cautelare in carcere, alla casa circondariale di Siena, per le violenze domestiche perpetrate nei confronti della moglie. Gli agenti sarebbero intervenuti due volte a inizio giugno nella loro abitazione, accertando le violenze subite dalla donna alla presenza dei loro tre figli minori.

Per un 42enne campano, invece, ritenuto responsabile di atti persecutori e revenge porn nei confronti della sua ex compagna, è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico, e il divieto assoluto di comunicare con lei.