Firenze, chiusura temporanea dei cassonetti in alcune zone del centro

Alia Multiutility informa che, in occasione della manifestazione con corteo ‘Firenze per la Palestina’ che si svolgerà a Firenze domenica 14 luglio, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza procederà alla chiusura dei contenitori stradali che si trovano lungo l’itinerario del corteo. Il provvedimento scatterà a partire dalle 17 di domenica e proseguirà fino a cessate esigenze.

Le zone interessate dalle chiusure sono piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni e piazza Strozzi. I residenti delle aree indicate sono invitati, nel caso di servizio con raccolta stradale, a utilizzare le postazioni limitrofe composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature; imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak; vetro; residuo non differenziabile, quindi rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

