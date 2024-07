Rimane incastrato sotto il mezzo agricolo: soccorso dai vigili del fuoco di Pescia

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti nel tardo pomeriggio per soccorso a persona rimasta incastrata sotto il proprio mezzo agricolo, un trattorino tagliaerba, ribaltatosi all’interno di un’oliveta in zona impervia sulle colline sopra Pescia, in località Monte a Pescia.

Una volta liberata, la persona, non in pericolo di vita ma con sospetta frattura ad un arto inferiore, è stata trasportata a mano fino all’ambulanza parcheggiata alcune centinaia di metri più a monte.

Sul posto è intervenuto anche il personale 118 e del soccorso alpino.