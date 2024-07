Sorpreso a spacciare nei giardini della stazione di Empoli: arrestato

Sorpreso nel cedere due dosi di eroina, nei giardini lungo la stazione ferroviaria di Empoli. Per questo un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Empoli, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto al degrado in zona stazione, fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i militari sul posto hanno notato il 27enne, di nazionalità senegalese, aggirarsi con fare sospetto. Monitorato per alcuni minuti, si sarebbe spostato continuamente nei giardini pubblici fino ad essere colto in flagranza nell'atto di cedere due dosi di eroina, per un totale di 1,69 grammi ad un 40enne di nazionalità italiana.

Intervenuti i carabinieri il 27enne, con precedenti, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 455 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita mentre l'acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Firenze. Convalidato l'arresto dal giudice, che ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze.