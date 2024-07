Tenta il furto su un'auto, il vicinato lancia l'allarme: arrestata a Firenze

Tenta il furto su un'auto ma un residente la nota e lancia l'allarme. È successo ieri mattina in via Zanella a Firenze, dove una 31enne fiorentina è stata arrestata con l'accusa di tentato furto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia la donna si sarebbe introdotta in un parcheggio condominiale e avrebbe frugato nell'abitacolo di un veicolo in sosta, verosimilmente nell'intento di asportare qualcosa. La sua azione però sarebbe stata interrotta da uno dei condomini che, vedendola armeggiare sul mezzo, ha subito dato l'allarme al 112.

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti, trovando la 31enne ancora sul luogo dei fatti. La donna, già nota alle forze di polizia, è stata arrestata e oggi, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà presentarsi davanti al giudice per la convalida.