Uccise la moglie malata ad Arezzo, 80enne trasferito in una Rsa

È stato scarcerato dal Gip di Arezzo, accogliendo un'istanza della difesa, Alessandro Sacchi, l'80enne aretino che il 21 giugno scorso, ha ucciso la moglie Serenella Mugnai, 72 anni, una paziente affetta da Alzheimer. L'omicidio avvenne nell'appartamento di viale Giotto dove la coppia viveva. Il giudice ha disposto il trasferimento immediato dell'omicida dal carcere di San Benedetto in una Rsa, la Fossombroni di Arezzo, struttura di accoglienza per anziani e persone disagiate. L'uomo vi è stato trasferito dal carcere di San Benedetto. Sacchi avrà un piccolo appartamento dove resterà ristretto alla misura degli arresti domiciliari. Il delitto maturò in una situazione di estrema prostrazione da parte dell'uomo, trovatosi solo ad accudire la moglie malata.