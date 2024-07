Guasto sulla rete idrica a Vinci, lavori in corso a Vitolini

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Vinci, oggi domenica 14 luglio è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica nella zona di Vitolini. Al momento i tecnici sono sul posto per eseguire l’intervento di riparazione; il ripristino dell’erogazione è previsto non prima delle ore 20. Acque, scusandosi per i disagi, segnala i cittadini che per informazioni e per aggiornamenti sui tempi effettivi di ripristino dell’erogazione è a disposizione il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA