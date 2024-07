Lo stadio del futuro: il progetto del nuovo Castellani di Empoli

Lo stadio del futuro: così è stata chiamata oggi la presentazione del nuovo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli. Alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, la dirigenza Corsi ha presentato il project di riqualificazione dell'impianto di viale delle Olimpiadi.

Sarà la volta buona, dice l'ad Rebecca Corsi, ai tempi "non eravamo così pronti per un passo così importante". Sarà lo stadio del futuro e dei giovani, noi crediamo da sempre. Abbiamo anche l'ampliamento del centro sportivo, lo vigliamo rinnovare per essere al passo coi tempi. Non vedo l'ora di vedere partire i lavori. Un giorno alla volta cammineremo verso il futuro che l'Empoli merita.

Gianmarco Lupi, direttore organizzativo dell'Empoli Fc: "Il club ha sempre messo in campo idee sostenibili, ha sempre vissuto di risorse generate autonomamente. Monteboro è l'esempio lampante, a km0. Il criterio di fare lo stadio in un'altra area, poi potenziale dell'attuale stadio. Abbiamo pensato di realizzare un'opera di pubblico interesse, ci siamo agganciati alla legge stadi. Abbiamo cercato partner nel mercato. Elevato interesse partecipativo, ora soggetto proponente, abbiamo depositato venerdì sera il progetto. Ora la conferenza dei servizi".

Gli step

La riqualificazione della Curva Sud: rimuoveremo i 4 blocchi per una tribuna da 4mila spettatori interamente coperta e dedicata ai tifosi empolesi. Superstore di 3mila mq, 1.500 di questi per vendita al dettaglio. Serviranno 7 mesi a partire da inizio lavori.

La curva Nord: rimozione dei settori di curva nord e nord ovest, tribuna di 3.800 posti dedicata alla tifoseria ospite. All'interno un auditorium da 330 posti con utilizzo commerciale e ludico-culturale. Serviranno 9 mesi dopo il termine della curva Sud. Saranno demoliti i vecchi spogliatoi.

Il campo di gioco: spostamento traslato di 15 metri. Tre settori su 4 a ridosso del terreno di gioco. Serviranno 3 mesi, nei mesi estivi a fine campionato. Sarà creata una tribuna nuova a ridosso del campo. 4.300 posti coperti con 600 vip, 100 per la stampa, 16 sky box, due aree hospitality, parcheggio interrato da 45 posti. 6.300 mq di 23 negozi di vicinato distribuiti su 3 livelli. 10 mesi per la tribuna.

La timeline completa è di 29 mesi, 36 mesi con la parte sportiva. Il nuovo stadio conterrà 18.600 posti, circa 2.500 posti in più di adesso. Il costo sarà di 45 milioni. Sarà una struttura ecosostenibile, servita da energie naturali.

Per il sussidiario varie soluzioni: una struttura turistico-ricettiva, ossia un albergo, o un'area verde per la comunità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO