Marcignana insieme e Luglio cortinovese, le disposizioni al traffico

Nell’ambito dell’Estate Empolese ancora in corso, si terranno fra gli altri le iniziative denominate ‘Marcignana insieme’, cena sociale e le serate del ‘Luglio cortinovese’.

Pertanto, verranno adottate alcune modifiche temporanee a sosta e transito in via della Nave, in via del Ponte e nell’area a parcheggio antistante il Circolo Arci di Cortenuova nonché nel tratto compreso tra i civici n.9 e n.49.

VIA DELLA NAVE - Con ordinanza 412 del giorno 9 luglio 2024, dalle 15 alle 24 del giorno 20 luglio 2024, nelle vie descritte, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

VIA DEL PONTE – Con ordinanza 416 del giorno 12 luglio 2024, in via del Ponte e nell’area a parcheggio antistante il Circolo Arci di Cortenuova, dalle 17 del giorno 17 luglio 2024 alle 01:00 del giorno 18 luglio 2024, dalle 17 del giorno 24 luglio 2024 alle ore 01:00 del giorno 25 luglio 2024 e dalle 17 del giorno 31 luglio 2024 alle ore 01:00 del giorno 01 agosto 2024, saranno adottati i provvedimenti temporanei di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Inoltre, in via del Ponte nel tratto compreso tra i civici n.9 e n.49, dalle 18 del giorno 17 luglio 2024 alle 01:00 del giorno 18 luglio 2024, dalle 18 del giorno 24 luglio 2024 alle 01:00 del giorno 25 luglio 2024 e dalle 18 del giorno 31 luglio 2024 alle 01:00 del giorno 01 agosto 2024, sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli in servizio di emergenza e soccorso.