Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, stop alla circolazione dal 5 al 31 agosto

I lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo sulla linea per Siena porteranno alla sospensione della circolazione dal 5 al 31 agosto. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane

Previste la bonifica da possibili ordigni esplosivi e la predisposizione delle aree di cantiere.

Come si legge nella nota: "Il raddoppio dei 10 chilometri della tratta Empoli-Granaiolo darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell'intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi. L'intervento garantirà un incremento per la regolarità e l'affidabilità della circolazione ferroviaria, oltre alla possibilità di aumentare il servizio offerto".

Per i pendolari in agosto il servizio sarà così rivisto.

I viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli. Così come quelli da Firenze per Siena potranno prendere il treno fino ad Empoli ed usare l'autobus tra Empoli e Castelfiorentino. In partenza da Granaiolo verso Siena può essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo è diretto ad Empoli può usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l'autobus fino ad Empoli. Non è previsto il servizio bus a Ponte a Elsa.