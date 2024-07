Sorpresi mentre scavalcano un muro di appartamento, tentano la fuga in moto

I carabinieri di Pisa stanno intensificando i controlli sul territorio per prevenire e contrastare i reati predatori. A Migliarino Pisano, nel comune di Vecchiano, un uomo è stato arrestato dopo un tentativo fallito di fuga da un'abitazione. In seguito a una segnalazione al 112 NUE, i carabinieri sono intervenuti, trovando l'uomo mentre scavalcava il muro di una casa e tentava di scappare con una moto. L'uomo è stato catturato e trovato in possesso di arnesi da scasso, materiale per travisamento e una radio. Dopo l'arresto, il Tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e imposto all'uomo il divieto di dimora nella Provincia di Pisa e l'obbligo di firma tre volte a settimana. La presunzione di innocenza rimane fino al termine del procedimento giudiziario.