Accesso agli atti finalmente digitalizzato in Comune a Empoli

Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi: il Comune di Empoli in questi anni ha lavorato molto sul superamento del ‘cartaceo’ andando in questa direzione. Dopo l’iscrizione on-line ad asili nido, servizio mensa, trasporto scolastico e richiesta agevolazioni scolastiche, anche la richiesta di accesso agli atti diventa digitale. Questa nuova modalità semplifica l’acceso al servizio, attiva un filo diretto tra Ente e cittadino che potrà così seguire l’iter della propria pratica.

"Il percorso di rendere sempre più accessibile l’attività amministrativa del nostro Comune è stato intrapreso da qualche tempo - ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi – Oggi, siamo pronti a fare tutti insieme un passo in più per semplificare le richieste delle cittadine e dei cittadini che piano piano non avranno più da utilizzare l’ingombrante cartaceo e recarsi nei vari uffici. La transizione digitale dell’amministrazione pubblica è un passaggio fondamentale che non deve e non può fermarsi e molto è stato fatto grazie ai finanziamenti del PNRR".

CHE COSA CAMBIA - Attualmente l'accesso agli atti è tutto cartaceo, tempi che si allungano sempre di più. Da oggi, martedì 16 luglio 2024 in poi, l'accesso agli atti potrà essere richiesto online. Il cittadino dovrà accedere al sito istituzionale a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Accesso-agli-atti-civico-generalizzato-e-documentale, entrare nella scheda del servizio ‘accesso agli atti’, a quel punto accede con lo Spid e fare la richiesta, la quale viene protocollata in automatico.

"Questo è il mio primo atto come assessore alla transizione digitale. Un atto del quale non rivendico certamente il merito - ha affermato il vicesindaco con delega alla Smart City, Nedo Mennuti -. L’accesso digitalizzato agli atti amministrativi era in cantiere da tempo e si unisce agli altri numerosi processi del Comune di Empoli dove è stato superato il cartaceo. L’obiettivo che ci poniamo è quello di arrivare ad eliminare la necessità di usare la carta, di recarsi anche più volte presso gli uffici per ritirare moduli, compilare domande, ritirare documenti e poi, alcune volte, trovarsi nella necessità di doverli consegnare ad altri uffici. Attraverso il mio computer compilo la domanda, seguo il suo iter, ricevo la risposta. I processi sui quali dovremo intervenire sono ancora tanti, ma intanto, oggi, questo sogno si realizza per gli atti amministrativi".

Filippo Scarselli, responsabile del Servizio ICT ha concluso dicendo che "stiamo lavorando alla digitalizzazione completa del servizio di accesso agli atti in modo che anche la consegna e il pagamento sia completamente gestito in modo digitale. Il nuovo sito e il portale per i servizi al cittadino, di cui l’Ente si è potuto dotare grazie a finanziamenti PNRR, porteranno alla digitalizzazione di ulteriori servizi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa