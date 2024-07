Disinfestazione zanzare, sportello dedicato a Fucecchio

Una mattina dedicata a fornire informazioni sui trattamenti antilarvali contro le zanzare. Venerdì prossimo 19 luglio, dalle ore 9 alle 11.30, la ditta La Saetta srl, incaricata dal Comune per le attività di derattizzazione e di disinfestazione antilarvale contro le zanzare, sarà a disposizione dei cittadini con uno sportello dedicato presso l’accoglienza al piano terra del palazzo comunale. Il personale della ditta fornirà informazioni e distribuirà i flaconi di compresse antilarvali (una confezione a famiglia) da impiegare mensilmente per il trattamento di griglie, caditoie ed altri focolai permanenti presenti in ambito privato, come fontane o contenitori di grandi dimensioni. Per i sottovasi o altri piccoli focolai removibili è invece consigliato di svuotarli settimanalmente senza impiegare le compresse.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente ed Ecologia (0571 268227) oppure l’URP/Accoglienza (0571 268257).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa