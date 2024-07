Escursione del Geco di Castelfiorentino tra Toscana e Emilia Romagna

Domenica 21 luglio 2024 il gruppo escursionistico GECO di Castelfiorentino Federazione Escursionistica Italiana FIE organizza un’escursione tra le faggete della montagna pistoiese in quella zona confinante da sempre tra Toscana e Emilia Romagna tra villaggi e antiche strade che hanno subito nei secoli le stesse vicissitudini a seguito delle quali l’uomo , incalzato da necessità contingenti a finito per abbandonare per sfuggire alla miseria e fame. Montagne dove i fiumi hanno fornito cibo, e forza motrice per magli, molini, ferriere segherie, ghiacciaie costruiti sulle loro sponde. La “Via dell’Acqua” è un sentiero che si svolge nella valle del fiume Reno e vede la collaborazione di Publiacque e CAI nella sua realizzazione da Pracchia a Ponte della Venturina. Domenica 21 luglio verrà percorso il tratto da Legacci un antico borgo montano quasi del tutto abbandonato in inverno e Molino del Pallone. Itinerario che verrà percorso camminando su antiche mulattiere storiche, oggi segnate sentiero 169, che ci porterà alla conoscenza di luoghi antichi con architetture montane uniche dai fregi in pietra scolpiti ancora oggi individuabili attraversando a piedi le strette strade che dividono gli edifici in pietra, come antiche maschere e forme arcaiche di animali in pietra. Infondo per noi da sempre un pretesto il camminare per conoscere e per parlare della nostra storia, che tutte le domeniche andiamo a cercare tra le strde antiche e villaggi carichi di storia umana, sentendo il vissuto quotidiano dei nostri antenati, le loro storie, le loro passioni politiche, i loro sacrifici, i loro amori. Qualcuno ha detto a ragione che il territorio e in particolare quello storico è una sorta di museo all’aria aperta. Quindi comenica in cammino per conoscere con il gruppo GECO di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa