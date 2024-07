La segnalazione da via XI Febbraio a Empoli: "Vogliamo i dissuasori sulle strisce pedonali"

"Vogliamo i dissuasori di velocità su tutte le strisce pedonali in via XI Febbraio, per rendere sicura la circolazione in un centro abitato". Questa la richiesta di una residente della zona intorno alla stazione ferroviaria di Empoli, che si traduce in un grido d’allarme: "Qui si rischia ogni giorno" e ancora, "per attraversare la strada è un delirio". La segnalazione, giunta a gonews.it, come riferito dal mittente è stata inoltrata anche al Comune e al sindaco Alessio Mantellassi: "Si è reso disponibile anche a venire a vedere con i suoi occhi. Non vogliamo dare responsabilità a nessuno ma sollevare questo problema, per capire se si può fare qualcosa".

Descritta come una strada "pericolosissima sia di giorno, perché non viene data precedenza sulle strisce pedonali, sia di notte con auto a velocità folli per un centro abitato", la situazione viene fatta presente dopo un recente incidente avvenuto proprio in via XI Febbraio, senza gravi conseguenze a persone. Secondo quanto riferito, nella notte tra venerdì e sabato un’auto proveniente dalla stazione è andata a finire contro altre tre che si trovavano parcheggiate sul lato della strada a senso unico. Danneggiate le auto coinvolte ma "per fortuna non c’erano persone" continua la residente, "chiunque in quel momento avrebbe potuto attraversare la strada". Sottolineata poi la presenza dei dissuasori in altre zone della città come "via Ponzano, via Raffaello Sanzio, viale IV Novembre, nei passaggi pedonali ci sono i rialzi. Voglio capire perché qui no e farò di tutto per farli mettere".

Lungo la strada, che dal centro costeggia i binari e termina al di là dell'Orme, viene definito come "tremendo" l'incrocio "tra chi viene dalla stazione, chi dal sottopassaggio di Ponzano, chi da via Bellini. Ci sono già stati altri incidenti" prosegue, "fortunatamente non ci sono stati morti e non voglio che succeda. Per questo voglio rendere visibile la situazione". La cittadina riferisce inoltre di non essere l’unica a lamentare il problema, "ci siamo stufati, come tanti altri della zona" invitando dunque a interventi per la messa in sicurezza perché "il rischio è per tutti, non solo per i residenti". Infine sui dissuasori di velocità, al centro della richiesta: "Non capisco per quale motivo in altre zone ci sono le cunette, forse dobbiamo essere noi cittadini ad informare per farle fare? Non so - conclude - io chiedo che sia resa più sicura questa strada".