Muore il professor Carlo Sassi, fu direttore della Chirurgia: cordoglio dell'Aou Siena

L’Aou Senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Carlo Sassi, già direttore della Chirurgia dell’Aorta Toracica e della Chirurgia del Cuore e dei Grossi. Il professor Sassi, specializzato in Cardiologia, Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare e professore di Cardiochirurgia presso l’Università di Siena, è stato un medico di grande professionalità, competenza e umanità ed è sempre stato un punto di riferimento per pazienti, familiari, colleghi, giovani medici in formazione e studenti. Ha dato un fondamentale contributo per la nascita e la crescita di un settore specialistico di alta specializzazione dedicato alla chirurgia dell’aorta toracica, ed è sempre stato pronto a cogliere le innovazioni e le opportunità di crescita e miglioramento continuo per il bene del gruppo.

Tutto l’ospedale si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.