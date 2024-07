Sagra della Zuppa, seconda parte: arriva Piotta, Postino e la musica italiana

Tutto pronto per il secondo round della Sagra della Zuppa & RB Festival. Archiviato il primo, affollatissimo, week-end, si riparte giovedì 18 luglio, sempre in contrada Massarella, a Fucecchio (Firenze). Mentre si serve la meravigliosa zuppa – ma anche grigliate, tortelli e altre leccornie della tradizione toscana – sul palco va in scena la Serata Massigiana, festa della contrada Massarella che ogni anno trasforma in guitti, cabarettisti e comici tanti personaggi e cittadini della Contrada.

Venerdì 19 luglio torna la musica dal vivo con Postino, il medico-cantautore fiorentino sbocciato artisticamente sulle note di “Blu”, “Latte di Soia”, “Sbagliamo insieme” e altri titoli da record di streaming. Quindi uno stop e la rentrée con l’album “L’ordine delle cose da dire”: tra cantautorato, it-pop e indie-pop. Aprono la serata I Segreti, band di riferimento del pop indie tricolore, per farci ascoltare il nuovo album “Bellissimo”.

Sabato 20 l’attesissimo live di Piotta, rapper romano di lungo corso, a Fucecchio sull’onda del Dieci e l'Ode Tour e soprattutto dell’ultimo album “'Na notte infame”. Tranquilli, in scaletta non mancano “Supercafone", “La grande onda” e pezzi dalle colonne sonore di “Suburra” e “La Mossa del Giaguaro”. Ad aprire la serata è Eugenio Sournia, cantautore livornese ed ex leader dei Siberia, che con l’omonimo Ep d’esordio ha collezionato prestigiosi riconoscimenti al Premio Ciampi e al festival Musicultura.

Gran finale domenica 21 luglio: piazza 23 agosto si trasforma in dancehall per “Azzurro”, rodatissima serata coniata dalla Limonaia di Fucecchio a base di pop, rap, disco e molto altro, tutto rigorosamente di marca italiana. La consolle è nelle mani di Fritz Orlowski e Gruvy, sui piatti girano successi di Achille Lauro, Articolo 31, Jovanotti, Loredana Bertè, ma anche Prozac + e Subsonica. Impossibile non lasciarsi coinvolgere. “Azzurro” spazia tra suoni ed epoche diverse, con ritmo sostenuto e gran coinvolgimento, grazie anche al gioco di luci di Marsplanetelo Vj.

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero. Con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com - www.realitybitesfestival.it e suoi social dei siti.

Programma Reality Bites Festival & Sagra della Zuppa 2024

Giovedì 18 luglio 2024

SERATA MASSIGIANA

Cabaret e Musica dei Massigiani allo sbaraglio

Venerdì 19 luglio 2024

POSTINO

I SEGRETI

+ Dj set

Sabato 20 luglio 2024

PIOTTA

EUGENIO SOURNIA

+ Dj set

Domenica 21 luglio 2024

"AZZURRO"

Tutta Musica Italiana

Lo show in piazza sul palco principale!