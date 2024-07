Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Mugnaini presidente. Ecco la giunta

Alessio Mugnaini è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Si è tenuta nella sede di piazza della Vittoria a Empoli la seduta della nuova giunta, in cui sono state distribuite le nuove cariche. A presiedere il tutto per il prossimo quinquennio è il sindaco di Montespertoli, eletto all'unanimità. Succede al castellano Falorni.

Secondo l’articolo 13 dello statuto dell’ente il Presidente dell’Unione dei Comuni “è eletto dalla Giunta a rotazione tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica per cinque anni”, escludendo ogni volta il Comune il cui Sindaco abbia già ricoperto l’incarico per cinque anni, fino a completa rotazione.

Nella stessa giunta sono state distribuite le deleghe:

Alessio Mugnaini (Montespertoli): Presidenza, Bilancio, Trasporto Pubblico Locale, rapporti con il Consiglio, Comunicazione;

Alessio Mantellassi (Empoli): Politiche del Personale, Coordinamento delle funzioni associate, Organizzazione Generale, Politiche della casa, Lavoro e sviluppo economico, formazione, Suap;

Emma Donnini (Fucecchio): Scuola, Edilizia Scolastica, Organizzazione e gestione dei servizi scolastici, Università;

Francesca Giannì (Castelfiorentino): Progettazione del Sistema dei servizi sociali, Sanità, Immigrazione e Pari Opportunità;

Alessandro Giunti (Capraia e Limite): Gestione Servizi Pubblici Locali, Ambiente;

Simona Rossetti (Cerreto Guidi): Pianificazione territoriale, Difesa del suolo, Infrastrutture, Protezione Civile;

Simone Londi (Montelupo Fiorentino): Polizia Municipale e sicurezza, Sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

Daniele Vanni (Vinci): Cultura, Turismo;

Giovanni Campatelli (Certaldo): Agricoltura, Caccia e Pesca, Statistica;

Sergio Marzocchi (Gambassi Terme): Associazionismo, Pace, Valorizzazione memoria storica, Cooperazione internazionale;

Paolo Pomponi (Montaione): rappresentante della zona dell’Autorità idrica Toscana.