Estate Empolese, dallo spettacolo di Iannacone agli eventi nelle frazioni

Prosegue il calendario degli eventi protagonisti dell’Estate Empolese. Dal centro storico alle frazioni, passando per i giardini. Domani, giovedì 18 luglio 2024, alle 21, i Giardini di Largo della Resistenza saranno palcoscenico della compagnia teatrale Matutateatro con ‘Il piccolo principe’, nell’ambito della rassegna ‘Il Paese dei Raccontatori’, promosso dalla Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro dedicato alle famiglie, ingresso gratuito. Tratto dal celebre racconto di Antoine de Saint Exupery, che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia. Per informazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, 0571 81629.

L'intervista a Domenico Iannacone su Radio Lady

E sul palco del Torrione di Santa Brigida, invece, il giornalista Domenico Iannacone alle 21.30, unica data in Toscana, presenterà il suo spettacolo Che ci faccio qui, in scena, prodotto da Teatro del Loto/TeatriMolisani, musiche live Francesco Santalucia, installazioni video Raffaele Fiorella. Il racconto televisivo neorealistico di Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

Lo spettacolo è a pagamento, la prevendita è in corso alla sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/che-ci-faccio-qui-in-scena-tickets-932322942017

Costo dei biglietti: 10 euro, 8 euro ridotto soci Coop.

Per informazioni, sempre Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 oppure scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Il ricco programma continua, tutto pronto per la serata che andrà in scena venerdì 19 luglio: il debutto della European Youth Orchestra Ferruccio Busoni, che avverrà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, alle 21. Oltre cinquanta giovani musicisti provenienti da tutta Europa in nome di Busoni. Nel programma l’orchestra eseguirà i tre brani finalisti della seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Ferruccio Busoni”, la Berceuse élégiaque, una raffinata pagina composta da Busoni nel 1909 e il Divertimento per flauto e orchestra, altra sfiziosa partitura a firma del compositore empolese. A conclusione del concerto andrà in scena La Voix humaine, tragedia lirica in atto unico su musica di Francis Poulenc e libretto di Jean Cocteau. Ad interpretare il ruolo della protagonista sarà il soprano empolese Lavinia Bini.

Per informazioni e biglietti: www.centrobusoni.org

Alle 21.15 spensieratezza nel giardino dentro le mura del borgo di Pontormese grazie a un esilarante spettacolo di cabaret toscano…all’improvviso ‘La divina Toscana’: sketch, stornelli fiorentini e personaggi comici tipici toscani con Cecco e la Nigi. L’iniziativa è a cura del Borgo Pontormese; mentre al Torrione di Santa Brigida, alle 21.30, presentazione del nuovo libro Per un’ora d’amore di Pierluigi Pulixi, edito da Rizzoli, iniziativa a cura della Libreria Rinascita, ingesso libero.

A Serravalle, per l’estate area ristoro Green bar, è in arrivo un fine settimana divertente e danzante: alle 21.15 di venerdì 19 luglio, serata ‘Mastisciò’ con scherzi telefonici di Alessandro Masti, il cabaret di Valerio Ranfagni, le canzoni tutte da cantare di Veronica Lazzeri, le imitazioni di Claudio Zero e infine, karaoke e balli con Claudio Giachi e Borotalco dj. Sabato 20 luglio, special night ‘Sunset party’ dalle 19 alle 24, in compagnia di Teo e Luca T dj. Ingresso libero.

Intanto a Pagnana, nei giardini di piazza Arno, tutte le sere, alle 21.30, escluso il sabato, fino al 15 settembre, attività ricreative, sportive e culturali, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti e cene all’aperto; a Cortenuova si svolgeranno le ultime due date in programma del ‘Luglio cortinovese’, il 24 e 31 luglio e a Marcignana, sabato 20 luglio, tutto pronto per la cena sociale.

Il programma completo dell’estate empolese è consultabile al link: https://shorturl.at/7beYY