Fermato nei pressi della stazione di Marradi con 36 grammi di metanfetamine, arrestato

La sera del 15 luglio i carabinieri di Marradi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo marocchino del 1980, già noto alle Forze dell'Ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Verso le 18:30, l'uomo è stato visto con atteggiamento sospetto nel viale Baccarini, vicino alla stazione ferroviaria, e per questo è stato controllato. Gli accertamenti immediati hanno rivelato 36 grammi di metanfetamina nascosti in un pacchetto di sigarette. L'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura del divieto di dimora nella provincia di Firenze. L'indagato è considerato innocente fino a sentenza definitiva.