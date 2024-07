Il servizio di assistenza di Fondazione ANT non va in vacanza

Ogni giorno c’è un medico di Fondazione ANT che va a visitare i suoi pazienti oncologici, ogni giorno c’è un infermiere ANT che va a fare medicazioni e prelievi in tante case e ogni giorno c’è uno psicologo ANT che ascolta i pazienti e i loro familiari e cerca di alleviare il disagio provocato nella loro casa dalla malattia e, qualche volta, il dolore causato dal lutto.

Durante l’estate non si ferma ed è ancora più importante il servizio di assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati oncologici offerto da Fondazione ANT e attivo 24 ore su 24. L’assistenza ANT è presente in Toscana grazie al lavoro di 9 medici, 10 infermieri, 4 psicologi, 1 nutrizionista, professionisti retribuiti dalla Fondazione che portano cure alle famiglie residenti nelle zone di Firenze, Prato, Pistoia, Massa, Carrara e Versilia, seguendo malati oncologici in tutte le fasi di malattia.

L’esperienza di Fondazione ANT in Toscana è partita a Firenze nel 1995 e da allora, in regione, sono stati assistiti nelle loro case 8.227 pazienti (dato aggiornato al 31.12.2023).

Fondamentale accanto, a quello dei professionisti, è il ruolo dei Volontari, per questo, il 26 settembre partirà il corso per nuovi Volontari ANT. Già da ora è possibile iscriversi contattando il n. 055.5000210 o scrivendo a delegazione.firenze@ant.it .

Il corso, tenuto da operatori ANT, è dedicato a chiunque desideri entrare nel mondo della Fondazione e sarà composto da 3 incontri in presenza nella sede ANT di Firenze, in Via San Donato 38/40. Sarà possibile acquisire conoscenza degli ambiti in cui ANT opera e scegliere poi fra le diverse attività della Fondazione: socio-assistenziali, campagne ed eventi di raccolta fondi e di promozione delle attività della Fondazione, attività legate ai progetti di prevenzione oncologica gratuita.

Con il passare degli anni e l’esperienza di migliaia di malati oncologici assistiti, possiamo confermare che la modalità assistenziale di ANT è quella più utile e che ottiene i risultati migliori per i malati fragili in fase avanzata di malattia e con situazioni complicate – ha dichiarato la Dr.ssa Silvia Leoni, Responsabile Sanitario di ANT in Toscana - Organizzando la presenza a casa dei vari professionisti sanitari in base alle esigenze e ai bisogni dei pazienti, in qualunque momento il malato e la famiglia non sono e non si sentono soli. Non importa se chiamano di notte, nei fine settimana, nei giorni festivi o nel periodo delle ferie estive, avranno sempre una risposta e una visita a casa.

Questa grande e importante esperienza è stata costruita negli anni grazie all’impegno di tanti Volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo alle attività delle delegazioni toscane.

Per richiedere l’assistenza di Fondazione ANT è necessario chiamare l’ufficio accoglienza della Delegazione Firenze Dr.ssa Caterina Morelli al n. 055.5000210, dal lunedì al venerdì, in

orario 9,30-13,30. Per chi invece volesse saperne di più sulle attività di ANT a Firenze e in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontario, anche d’estate, è possibile visitare il sito ant.it/toscana o scrivere a delegazione.firenze@ant.it . A seconda della zona di residenza le richieste saranno indirizzate alla delegazione ANT di competenza.

Fonte: ANT Italia ONLUS