Parte a Empoli un corso per formare addetti agricoli

È in partenza a Empoli un nuovo corso gratuito per formare addetti agricoli. Il percorso è organizzato dall’Agenzia Formativa Mestieri Toscana, in collaborazione con l’Azienda Agricola Bacco a Petroio, gli istituti Enriques e Ferraris Brunelleschi e le cooperative sociali SintesiMinerva e Saperi e Lavoro. Il corso è finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

‘Ettaro’ formerà 15 ‘addetti agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature’ e sono pochi i posti ancora disponibili. Gli allievi avranno l’opportunità di inserirsi nel settore agricolo con competenze aggiornate e competitive, trovando occupazione come dipendenti in aziende agricole, società di servizi per l’agricoltura e ditte di contoterzismo.

Il corso, che si svolgerà da settembre 2024 a giugno 2025, prevede 900 ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche in aula, esercitazioni pratiche in laboratorio e lo stage in aziende agricole del territorio. Le unità formative copriranno una vasta gamma di argomenti, tra cui normativa, metodi di coltivazione, fitopatologie, trattamenti del terreno, trasformazione dei prodotti agricoli, utilizzo e manutenzione di macchine e attrezzature, organizzazione dei processi di lavoro e gestione delle vendite.

Il corso è rivolto a persone disoccupate e inattive o minorenni con una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale. Ai candidati stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello minimo A2. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 Luglio. Per informazioni scrivere a c.baggiani@mestieritoscana.it / g.fiaschi@mestieritoscana.it o telefonare 0571 1611888 - 393 9050435.