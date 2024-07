Stadio Empoli, FdI: "Grande opportunità, preoccupa impatto del superstore sul commercio locale"

Per Francesca Peccianti, coordinatrice di Fratelli d’Italia Empoli e capogruppo in consiglio comunale, i lavori di ristrutturazione dello stadio “Carlo Castellani” di Empoli, presentati dal presidente Fabrizio Corsi e dallo staff dell’Empoli FC nel corso della conferenza stampa tenutasi alla presenza delle autorità locali e regionali e del ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni, Andrea Abodi, rappresentano un ambizioso progetto volto a modernizzare l’impianto e a migliorare l’esperienza dei tifosi. Un progetto che rappresenta un passo significativo per il club e per la città di Empoli, con l’obiettivo di creare uno stadio all’avanguardia e ecosostenibile.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio “Castellani”, così come presentato, che mira a trasformare l’impianto in una struttura moderna con una capienza aumentata a 18.600 posti rispetto agli attuali circa 16.000, rappresenta un modello di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ecologico delle partite e degli eventi ospitati, offrendo una struttura più confortevole e accessibile per i tifosi.

Il fatto, poi, che durante i lavori – stimati in circa 29 mesi per un costo totale di circa 45 milioni di Euro - lo stadio continuerà a ospitare le partite dell’Empoli F.C. garantendo che i tifosi possano seguire la squadra senza interruzioni, per la coordinatrice di Fratelli d’Italia Empoli dimostra come sia possibile realizzare progetti senza interrompere il legame tra la società e i suoi tifosi.

E’ evidente che il progetto di ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani rappresenti un’importante opportunità per l’Empoli F.C. e per la città di Empoli poiché il nuovo impianto, con le sue infrastrutture, non sarà solo un luogo di incontro per i tifosi, ma anche un simbolo di progresso e innovazione per la comunità locale della quale interpreta i valori del “saper fare cose grandi gestendo adeguatamente le risorse disponibili”.

Stando al progetto presentato in conferenza stampa, però – prosegue Peccianti - se l’attenzione alla sostenibilità ambientale garantirà che lo stadio possa integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante, e le nuove aree commerciali con i servizi aggiuntivi - come l’auditorium – potrebbero contribuire allo sviluppo economico della zona, creando nuove opportunità di lavoro e attrattive per i residenti e i visitatori; preoccupa l’impatto sul commercio locale che potrebbe avere la previsione di circa 3.000 metri quadrati destinati a 23 nuove attività commerciali e a un nuovo superstore che, da solo, occuperebbe 1.500 metri quadrati.

Francesca Peccianti sottolinea, altresì, come sia sì importante aver previsto un nuovo impianto dedicato all’atletica leggera che sarà costruito in un’area vicina allo stadio per garantire la continuità delle attività sportive durante i lavori di ristrutturazione; ma non è chiaro se la nuova struttura che ospiterà la pista di atletica avrà anche una palestra per i praticanti di arti marziali e ginnastica artistica, e quale destinazione avranno gli uffici ora destinati ad altri sport come lo sci club.

Francesca Peccianti, nell’elogiare l’impegno di tutti coloro che stanno portando avanti il programma di innovazione dello stadio Castellani, sostenuto dal governo Meloni con il ministro Andrea Abodi, dall’amministrazione comunale e dalla società Empoli F.C., assicura che Fratelli d’Italia Empoli seguirà da vicino il dibattito pubblico sulla realizzazione dell’opera per garantire la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, e la rispondenza del progetto con le esigenze di tutta la comunità.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli