Accusato di molestie da due studentesse: assolto insegnante di Empoli

È stato assolto dal tribunale di Firenze il professore di 61 anni accusato di molestie sessuali da due studentesse di una scuola superiore di Empoli. "Il fatto non sussiste" è stata la decisione del giudice nei confronti del docente – processato con rito abbreviato per fatti di inizio 2023 –, accogliendo la richiesta dello stesso pubblico ministero di far cadere le accuse, pesantissime, di violenza su minori.

La vicenda, riportata dal Corriere Fiorentino, vede l'insegnante denunciato dalle due studentesse per alcuni episodi che però non hanno trovato riscontro neppure nella fase processuale.

Le due ragazze si sono contraddette davanti al giudice, i compagni di classe hanno smentito di essere testimoni delle molestie e un'altra docente ha testimoniato che da parte dell'imputato non ci furono comportamenti inappropriati.