Ciclismo a Empoli, "1° Gran Premio Emmetex"

Sabato 20 luglio, si svolgerà la corsa ciclistica su strada in circuito categoria Elite Under 23 denominata “1° Gran Premio Emmetex” e interesserà alcune strade comunali. Pertanto saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei a transito e alla sosta contenuti nell’ordinanza 421 del giorno 18 luglio 2024.

PERCORSO DI GARA

Il circuito iniziale da ripetere sei volte comprende Corniola, via di Corniola, via delle Poggiole, via di Corniola, Empoli via Carraia, via Pirandello, via GB Vico, via Salaiola, Corniola. Segue il circuito che comprende Corniola, via di Corniola, via delle Poggiole, via di Corniola, via Carraia, via Pirandello, via GB Vico, SP Val d’Orme, Pozzale, via Maremmana I tratto, Le Casette, via Salaiola, Corniola. Sono previsti ulteriori due giri come quelli iniziali. La manifestazione prevede la partenza alle 14.30 circa e si concluderà alle 17 circa.

NEL DETTAGLIO

Sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione per il “1° Gran Premio Emmetex 2024 ”, sulle strade comunali del percorso indicato, relativamente ai tratti di strada interessati a tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla corsa.

Inoltre, sabato 20 luglio 2024, in via Val d‘Orme, nel tratto compreso tra il civico n.1 e n.163 e tra il civico n.40 e n.224, sarà adottato il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.45 alle 17; in via di Corniola, nel tratto interessato dal percorso di gara, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13 alle 17; via delle Poggiole, tratto interessato dal percorso di gara, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13 alle 17, primo tratto, verrà disposto il divieto di transito nel senso contrario alla marcia dei concorrenti per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 13 alle 17.

In via Salaiola, tratto interessato dal percorso di gara, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13 alle 17; in via di Corniola, tratto nei pressi del Circolo Arci divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 7 alle 17, tratto fino all’incrocio con via Terrafino/via Carraia, divieto di transito nel senso contrario alla marcia dei concorrenti per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 13 alle 17, in via Maremmana, primo tratto, divieto di transito nel senso contrario alla marcia dei concorrenti per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 13.45 alle 17.

